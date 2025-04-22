Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителя Перми будут судить за отстрел беременной лосихи

В Нытвенском городском округе завершено расследование уголовного дела по признакам незаконной охоты, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.

Источник: AP 2024

Как установили правоохранители, в начале февраля в лесном массиве вблизи д. Пушкари Нытвенского муниципального округа 42-летний житель Перми в запрещенный для охоты период произвел добычу охотничьих ресурсов — беременную самку лося.

Сообщение о предполагаемом преступлении поступило от местного егеря. Он проезжал вечером в районе деревни Пушкари и заметил свет фонарика из леса. На обочине егерь обнаружил машину. Он предположил, что в лесу могут находиться браконьеры, перекрыл выезд и позвонил в полицию. К моменту приезда стражей порядка предполагаемый браконьер вышел к дороге, где его и задержали. Фигурант показал правоохранителям место разделки животного, а из его машины полицейские изъяли оружие. В дальнейшем экспертиза показала, что лосиху застрелили именно из этого оружия.

Причиненный материальный ущерб составил 400 тысяч рублей.

Теперь уголовное дело рассмотрит суд.