Жителя Перми будут судить за отстрел беременной лосихи

Сообщение о предполагаемом преступлении поступило от местного егеря. Он проезжал вечером в районе деревни Пушкари и заметил свет фонарика из леса. На обочине егерь обнаружил машину. Он предположил, что в лесу могут находиться браконьеры, перекрыл выезд и позвонил в полицию. К моменту приезда стражей порядка предполагаемый браконьер вышел к дороге, где его и задержали. Фигурант показал правоохранителям место разделки животного, а из его машины полицейские изъяли оружие. В дальнейшем экспертиза показала, что лосиху застрелили именно из этого оружия.