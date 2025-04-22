Суд в Хабаровске конфисковал у наркоторговца «Мерседес-Бенц»

По версии следствия, в апреле 2021 года иностранец купил в Иркутске 1,8 кг наркотиков. Для последующей перевозки в Хабаровск с целью дальнейшей продажи он нанял двух жителей Иркутска. Они спрятали незаконный груз под бампером. По прибытию в Хабаровск их задержали сотрудники ФСБ, наркотики изъяли. Суд признал курьеров виновными и вынес им приговор.