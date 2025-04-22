Суд в Хабаровске конфисковал у наркоторговца «Мерседес-Бенц»

В Хабаровске отменен оправдательный приговор за перевозку наркотиков. Автомобиль «Мерседес-Бенц», который использовали злоумышленники во время преступления, конфискован, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
По версии следствия, в апреле 2021 года иностранец купил в Иркутске 1,8 кг наркотиков. Для последующей перевозки в Хабаровск с целью дальнейшей продажи он нанял двух жителей Иркутска. Они спрятали незаконный груз под бампером. По прибытию в Хабаровск их задержали сотрудники ФСБ, наркотики изъяли. Суд признал курьеров виновными и вынес им приговор.
Организатора преступления присяжные оправдали, гражданин убедил их, что наркотики ему не принадлежали. Прокуратура обжаловала решение суда и добилась пересмотра дела.
— Коллегия присяжных заседателей вынесла единогласный обвинительный вердикт. Суд признал подсудимого виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ) и приговорил к 5 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, — сообщили в прокуратуре Хабаровского края.
В доход государства конфискованы «Мерседес-Бенц» и телефоны подельников.
Напомним, в Хабаровске за незаконный оборот наркотиков осуждена преступная группа, в которую входили хабаровчанка и жители Оренбурга и Читы.