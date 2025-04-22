Хабаровчанка отправила наркопосылку почтой России и села на 11 лет

Об этом сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура. Как установил суд, в 2023 году девушка через интернет вступила в преступную группу, распространяющую наркотики. В ее обязанности входило получение крупных партий запрещённых веществ в Московской области через тайники-закладки, фасовка и последующая передача другим участникам для сбыта. В марте 2024 года она отправила свыше 4,5 килограмма производного N-метилэфедрона из Москвы в Хабаровск, замаскировав порошок в фильтрах для воды. Кроме того, на территории Московской области она реализовала еще более 5 килограммов того же вещества бесконтактным способом. Также следствием установлено, что часть наркотика — 4 грамма — женщина оставила для личного пользования. С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил виновную к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. В доход государства конфискован мобильный телефон, использовавшийся для совершения преступлений. Приговор вступил в законную силу.