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Появились подробности огромного пожара на складах в Соловей Ключе

Пожар уничтожил полностью 2 склада в Надеждинском районе.

Источник: Соцсети

Пожар полностью уничтожил склады со строительными материалами в Надеждинском районе Приморья в поселке Соловей Ключ.

Площадь пожара — 1 000 квадратов. Работали 16 сотрудников и 7 единиц техники. Также были вызваны дополнительные силы МЧС России.

«Произошло обрушение конструкций одного склада. Перехода огня на жилые дома и административное здание не допущено», — прокомментировала пресс-служба главного управления МЧС России по Приморскому краю.

По рассказам местных сотрудников, все произошло из-за короткого замыкания. Когда была разгрузка машин, случилось короткое замыкание, в машинах находились горючие вещества. Из-за этого здания вспыхнули мгновенно и выгорели за 15 минут.

Пострадавших нет, люди были быстро выведены из складских помещений.