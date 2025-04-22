Появились подробности огромного пожара на складах в Соловей Ключе

Пожар полностью уничтожил склады со строительными материалами в Надеждинском районе Приморья в поселке Соловей Ключ.
Площадь пожара — 1 000 квадратов. Работали 16 сотрудников и 7 единиц техники. Также были вызваны дополнительные силы МЧС России.
«Произошло обрушение конструкций одного склада. Перехода огня на жилые дома и административное здание не допущено», — прокомментировала пресс-служба главного управления МЧС России по Приморскому краю.
По рассказам местных сотрудников, все произошло из-за короткого замыкания. Когда была разгрузка машин, случилось короткое замыкание, в машинах находились горючие вещества. Из-за этого здания вспыхнули мгновенно и выгорели за 15 минут.
Пострадавших нет, люди были быстро выведены из складских помещений.