Стало известно, когда могут назначить нового папу Римского после смерти Франциска

Эксперт прогнозирует даты избрания нового Папы Римского.
Ожидается, что избрание нового Папы Римского произойдет в ближайшие две-три недели после смерти Папы Франциска. Об этом заявил тележурналист и эксперт по Ватикану дон Филиппо Ди Джакомо.
«Я думаю, что через 15 дней у нас будет новый Папа, максимум 20», — сказал Ди Джакомо. Его слова передает РИА Новости.
Папа Франциск скончался после долгого лечения двусторонней пневмонии. Причиной его смерти стал инсульт и последующая необратимая сердечная недостаточность. Первое заседание конгрегации кардиналов уже прошло в Ватикане, где обсуждались вопросы организации похорон и транспортировки тела понтифика в собор Святого Петра.