Стало известно, когда могут назначить нового папу Римского после смерти Франциска

Папа Франциск скончался после долгого лечения двусторонней пневмонии. Причиной его смерти стал инсульт и последующая необратимая сердечная недостаточность. Первое заседание конгрегации кардиналов уже прошло в Ватикане, где обсуждались вопросы организации похорон и транспортировки тела понтифика в собор Святого Петра.