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В Ташкенте задержан начальник районного отдела дошкольного и школьного образования при получении взятки

Vaib.uz (Узбекистан. 22 апреля). Сотрудники Службы государственной безопасности провели в столице оперативное мероприятие, в ходе которого был задержан чиновник сферы образования.

Как сообщается, начальник отдела дошкольного и школьного образования одного из столичных районов был пойман с поличным прямо в своём рабочем кабинете — в момент получения 3 тысяч долларов. Деньги предназначались за «помощь» в назначении преподавателя истории на должность директора одной из школ района.

Передача взятки была тщательно задокументирована, а денежные средства изъяты в качестве вещественных доказательств.

По данному факту в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 210 Уголовного кодекса — получение взятки. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время ведутся следственные действия.