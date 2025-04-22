В Ташкенте задержан начальник районного отдела дошкольного и школьного образования при получении взятки

Как сообщается, начальник отдела дошкольного и школьного образования одного из столичных районов был пойман с поличным прямо в своём рабочем кабинете — в момент получения 3 тысяч долларов. Деньги предназначались за «помощь» в назначении преподавателя истории на должность директора одной из школ района.
Передача взятки была тщательно задокументирована, а денежные средства изъяты в качестве вещественных доказательств.
По данному факту в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 210 Уголовного кодекса — получение взятки. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время ведутся следственные действия.