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За кражу велосипеда у школьника задержали жителя Хабаровска

56-летний местный житель похитил байк стоимостью девять тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Индустриальном районе Хабаровска мужчина похитил велосипед у школьника, оставившего его без присмотра во дворе учебного заведения. Мальчик обнаружил пропажу после уроков. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Полицейские установили подозреваемого — 56-летнего мужчину, который ранее уже имел проблемы с законом.

«Мужчина хотел продать украденный велосипед стоимостью около девяти тысяч рублей знакомому, но тот отказался от сделки, заподозрив, что байк краденый. Мужчина позже выпил и оставил велосипед в месте, которое не запомнил», — рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровску.

Сейчас полицейские проверяют его показания. По факту кражи заведено уголовное дело. Мужчина задержан и ожидает решения суда.