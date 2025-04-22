За кражу велосипеда у школьника задержали жителя Хабаровска

«Мужчина хотел продать украденный велосипед стоимостью около девяти тысяч рублей знакомому, но тот отказался от сделки, заподозрив, что байк краденый. Мужчина позже выпил и оставил велосипед в месте, которое не запомнил», — рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровску.