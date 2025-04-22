Как и когда выберут нового папу Римского взамен умершего Франциска

Избрание проходит через тайное голосование. Претендовать на пост может любой католик-мужчина, не состоящий в браке и не имеющий детей, однако по традиции это обычно кардиналы. Первый день включает одно предварительное голосование, затем проходят четыре тура голосования ежедневно. Для избрания папы требуется две трети голосов. Если после 30 раундов победитель не выявлен, решающее значение получает простое большинство.