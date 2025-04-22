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Мать сыном в Башкирии погибли в ночном пожаре

В Башкирии в сгоревшем доме найдены тела 72-летней женщины и 50-летнего мужчины.

Источник: Комсомольская правда

В селе Нугуш Мелеузовского района Башкирии произошел смертельный пожар, в котором погибли два человека. По сообщению МЧС республики, жертвами огня стали мать с сыном.

Пожар вспыхнул в третьем часу в одной из квартир дома на Набережной улице. Во время тушения огня спасатели нашли бездыханные тела 72-летней женщины и 50-летнего мужчины.

По предварительной версии, причиной трагедии стала неосторожность при курении.

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