Мать сыном в Башкирии погибли в ночном пожаре

В селе Нугуш Мелеузовского района Башкирии произошел смертельный пожар, в котором погибли два человека. По сообщению МЧС республики, жертвами огня стали мать с сыном.
Пожар вспыхнул в третьем часу в одной из квартир дома на Набережной улице. Во время тушения огня спасатели нашли бездыханные тела 72-летней женщины и 50-летнего мужчины.
По предварительной версии, причиной трагедии стала неосторожность при курении.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.