Сотрудник Минкульта подрался с начальницей: дело дошло до суда

Глава ведомства обратилась в суд и выиграла: судья признала консультанта виновным по административной статье «Побои» (6.1.1. КоАП РФ) и назначил ему в качестве наказание штраф в размере 5 тысяч рублей. Только вот Шаврин с этим не согласен и подал уже не менее девяти исков в пермский суд.