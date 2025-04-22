Сотрудник Минкульта подрался с начальницей: дело дошло до суда

В Министерстве культуры Пермского края между консультантом отдела управления имуществом профильного ведомства Ильей Шавриным и главой регионального Минкульта Аллой Платоновой произошла драка. Дело дошло до суда.
Как пишут РИА Новости, патовая ситуация произошла в конце 2024 года во время одной из комиссий. Тогда Шаврин стал снимать главу ведомства на видео, однако Платонова попросила этого не делать.
Слово за слово и в бой пошли кулаки. В результате чего у министра зафиксирована ссадина на пальце правой кисти, ушибы на груди, спине и других частях тела. Шаврин заявил, что и ему досталось, однако свои «побои» он не зафиксировал.
Глава ведомства обратилась в суд и выиграла: судья признала консультанта виновным по административной статье «Побои» (6.1.1. КоАП РФ) и назначил ему в качестве наказание штраф в размере 5 тысяч рублей. Только вот Шаврин с этим не согласен и подал уже не менее девяти исков в пермский суд.
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