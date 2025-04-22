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Пожар на площадке бумкомбината в Балахне ликвидирован

На площади 3 тысячи квадратных метров горели отходы целлюлозно-бумажного производства.

Источник: МЧС РФ

Пожар на бумкомбинате в Балахне ликвидирован на площади 3 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает ГУ МЧС по Нижегородской области.

На открытой площадке производственного предприятия в понедельник, 21 апреля, загорелись отходы целлюлозно-бумажного производства.

На тушении огня работали 12 специалистов чрезвычайного ведомства и 3 единицы техники.

Погибших и пострадавших нет.

Причину возникновения установят дознаватели МЧС России.

Ранее на сайте Pravda-nn.ru cообщалось, что загоревшаяся трава уничтожила хозяйственные постройки в Нижнем Новгороде.