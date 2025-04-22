В Челябинской области заживо сгорели 22 козы и 20 кур

«В результате пожара уничтожены жилой дом, надворные постройки, баня, сеновал, три автомобиля, два мотоцикла “ИЖ” и другая техника, погибли 22 козы и 20 кур. Владелец дома, его супруга и дети не пострадали», — рассказали в Противопожарной службе региона.