В Челябинской области заживо сгорели 22 козы и 20 кур

Все произошло в селе Меседа (Катав-Ивановский район).
На момент прибытия первого подразделения открытым огнем были охвачены дом, надворные постройки, баня, сеновал. Была реальная угроза распространения огня на другие строения.
Общая площадь пожара составила 370 кв. метров.
«В результате пожара уничтожены жилой дом, надворные постройки, баня, сеновал, три автомобиля, два мотоцикла “ИЖ” и другая техника, погибли 22 козы и 20 кур. Владелец дома, его супруга и дети не пострадали», — рассказали в Противопожарной службе региона.
Там уточнили, что развитию пожара способствовало удаленность населенного пункта от ближайших пожарных подразделений и сильный ветер. Причины устанавливаются.
Видео командира отделения ПЧ № 121 Марселя Хафизова.