Жителям Башкирии стали доступны для перелетов больше зарубежных стран

Так, министр транспорта и дорожного хозяйства Любовь Минакова проинформировала о значительном увеличении количества международных рейсов из аэропорта «Уфа». В летнем сезоне 2025 года воздушная гавань будет обслуживать 18 зарубежных направлений. В перечень включены страны СНГ — Узбекистан, Армению, Таджикистан, Беларусь и Грузию, а также популярные туристические маршруты в ОАЭ, Египет, Турцию и Таиланд. Особое внимание было уделено новому регулярному рейсу в китайский город Санья.