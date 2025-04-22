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Жителям Башкирии стали доступны для перелетов больше зарубежных стран

Количество зарубежных рейсов из аэропорта «Уфа» увеличилось.

Источник: Комсомольская правда

Аэропорт Уфы расширил транспортную сеть. Об этом стало известно в ходе очередного заседания «Транспортного часа».

Так, министр транспорта и дорожного хозяйства Любовь Минакова проинформировала о значительном увеличении количества международных рейсов из аэропорта «Уфа». В летнем сезоне 2025 года воздушная гавань будет обслуживать 18 зарубежных направлений. В перечень включены страны СНГ — Узбекистан, Армению, Таджикистан, Беларусь и Грузию, а также популярные туристические маршруты в ОАЭ, Египет, Турцию и Таиланд. Особое внимание было уделено новому регулярному рейсу в китайский город Санья.

Как отметили участники совещания, авиакомпания «Ред Вингс» с 29 апреля введёт два еженедельных рейса в Стамбул, а с 1 июня «ЮТэйр» добавит ещё один рейс в этом направлении. Продолжается успешная эксплуатация маршрута Уфа-Минск — за первые две недели после возобновления полётов 24 марта было перевезено 706 пассажиров.

Глава республики Радий Хабиров дал поручение рассмотреть возможность увеличения частоты рейсов в Минск, а также изучить перспективы открытия нового направления в абхазский Сухум.

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