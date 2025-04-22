В Красноярске пенсионер заказал килограмм запрещенных препаратов

Сотрудники транспортной полиции выяснили, что пенсионер ожидал получение посылки с запрещенным препаратом в одной из транспортно-экспедиционных компаний. В результате оперативных мероприятий правоохранительные органы изъяли более 870 граммов сильнодействующего вещества, оборот которого в России запрещен. Кроме того, во время обыска по месту проживания мужчины было найдено еще около 70 граммов этого препарата.