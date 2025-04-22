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В Красноярске пенсионер заказал килограмм запрещенных препаратов

Уголовное дело в отношении 65-летнего жителя Красноярска направлено в суд.

Источник: Freepik

Мужчина обвиняется в незаконном приобретении и распространении почти 1 килограмма наркотических веществ, сообщает пресс-служба Сибирского линейного управления МВД России.

Сотрудники транспортной полиции выяснили, что пенсионер ожидал получение посылки с запрещенным препаратом в одной из транспортно-экспедиционных компаний. В результате оперативных мероприятий правоохранительные органы изъяли более 870 граммов сильнодействующего вещества, оборот которого в России запрещен. Кроме того, во время обыска по месту проживания мужчины было найдено еще около 70 граммов этого препарата.

Следователи предъявили обвинение пенсионеру по двум статьям. Мужчина выразил раскаяние в содеянном. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Ранее рассказывали, что новый гуманитарный груз отправили для бойцов СВО из Красноярского края.