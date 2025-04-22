ВСУ хладнокровно убили 85-летнюю женщину около жилого дома в Дзержинске

Дзержинск (украинское название — Торецк) с 2014 года был важным укрепленным пунктом ВСУ, обладающим разветвленной железнодорожной инфраструктурой. С этой территории осуществлялись регулярные артиллерийские обстрелы Горловки, которая является одним из крупнейших городов ДНР. Минобороны России объявило о взятии под контроль Дзержинска в ДНР 7 февраля текущего года.