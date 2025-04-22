В Бухаре после смерти 11-летнего мальчика в частной клинике возбуждено уголовное дело

Сообщается, что ребёнок активно занимался спортом и обратился в медучреждение с жалобами на боль в ухе. Однако квалифицированной помощи, по словам родственников, он здесь не получил.
По словам родителей, врачи назначили ребёнку взрослую дозу антибиотика и ввели препарат без предварительной проверки, не удостоверившись в реакции организма. После инъекции состояние мальчика резко ухудшилось, и его поместили в реанимацию.
Родные утверждают, что ребёнок провёл в реанимационном отделении 13 дней, но всё это время медперсонал якобы пытался скрыть факт его смерти. Когда же родители узнали правду, сотрудники клиники, по их словам, предлагали деньги, чтобы замять ситуацию.
Сегодня в Генеральной прокуратуре сообщили: по факту смерти мальчика была проведена проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело по статье 116 Уголовного кодекса — «Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей».
Правоохранительные органы отмечают, что для установления всех обстоятельств происшествия и проведения комплекса следственных действий потребуется время. По завершении расследования будет принято законное процессуальное решение.
Общество ожидает прозрачного и справедливого разбирательства. Случай в очередной раз поднимает вопрос о контроле качества и ответственности частных медицинских учреждений, а также о цене, которую могут заплатить пациенты за халатность врачей.