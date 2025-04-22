В Бухаре после смерти 11-летнего мальчика в частной клинике возбуждено уголовное дело

Родные утверждают, что ребёнок провёл в реанимационном отделении 13 дней, но всё это время медперсонал якобы пытался скрыть факт его смерти. Когда же родители узнали правду, сотрудники клиники, по их словам, предлагали деньги, чтобы замять ситуацию.