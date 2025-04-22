Российские силы ПВО уничтожили 10 беспилотников ВСУ над регионами России за ночь

Российские силы противовоздушной обороны с 20.00 понедельника, 21 апреля, до 06.00 вторника, 22 апреля, десять дронов Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В частности, пять дронов противника российские военные ликвидировали над Крымом, три — над Белгородской областью и еще два — над Орловской.
Ранее Минобороны России продемонстрировало кадры боевой работы подразделения БПЛА Тульского соединения ВДВ в Курской области. Воины «крылатой пехоты» уничтожают ударными дронами вооружение и личный состав ВСУ.
Российский боец Мультик рассказал, как обманул новые FPV-дроны ВСУ, отличительными чертами которых являются квадратная форма и способность нести заряд большего размера и, соответственно, мощности.