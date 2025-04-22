В Феодосии спасли пять человек, которые не могли спуститься с горы

Спасатели помогли двум детям и двум взрослым. Дело в том, что туристы не могли спуститься с горного массива «Спящая красавица». Сотрудники МЧС нашли пострадавших. Далее их сняли при помощи альпинистского снаряжения. После этого спасенных доставили в безопасное место.