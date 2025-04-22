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В Феодосии спасли пять человек, которые не могли спуститься с горы

Сотрудники МЧС спасли двух детей и трех взрослых в горах Крыма.

Источник: Комсомольская правда

В Феодосии спасли двух детей и трех взрослых, которые не могли спуститься с горы. Об этом сообщили в пресс-службе крымского главка МЧС.

Спасатели помогли двум детям и двум взрослым. Дело в том, что туристы не могли спуститься с горного массива «Спящая красавица». Сотрудники МЧС нашли пострадавших. Далее их сняли при помощи альпинистского снаряжения. После этого спасенных доставили в безопасное место.

«Всего для оказания помощи были задействованы 3 человека личного состава и 1 единица техники», — говорится в сообщении.