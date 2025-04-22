В небе над Башкирии озарится метеорный поток Лириды

В текущем году максимальная активность Лирид прогнозируется после захода солнца 22 апреля с интенсивностью до 18 метеоров в час. Наиболее благоприятные условия для наблюдения сложатся после 3 часов ночи, когда созвездие Лиры поднимется достаточно высоко над горизонтом. Лунный свет в этом году не помешает наблюдениям — Луна в фазе последней четверти появится на небосводе только около 5 утра.