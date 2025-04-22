В небе над Башкирии озарится метеорный поток Лириды

Вечером 22 апреля на небе над Башкирией можно будет наблюдать кульминацию метеорного потока Лириды — одного из древнейших известных астрономических явлений. Как сообщили в уфимском планетарии, этот поток, образующийся при прохождении Земли через шлейф пылевых частиц кометы Тэтчер, активен с 17 по 26 апреля. Частицы космической пыли, входя в атмосферу на скорости 47 км/с, сгорают на высоте 80−120 км, создавая эффект «падающих звёзд».
В текущем году максимальная активность Лирид прогнозируется после захода солнца 22 апреля с интенсивностью до 18 метеоров в час. Наиболее благоприятные условия для наблюдения сложатся после 3 часов ночи, когда созвездие Лиры поднимется достаточно высоко над горизонтом. Лунный свет в этом году не помешает наблюдениям — Луна в фазе последней четверти появится на небосводе только около 5 утра.
Жителям Башкирии работники планетария посоветовали выбрать место вдали от городской засветки. Особых приборов не требуется — метеоры хорошо видны невооружённым глазом.
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