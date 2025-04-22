В Челябинской области осуждены исполнители заказного поджога иномарки

Из приговора следует, что двое жителей Коркино получили предложение за деньги спалить автомобиль Ford в Миассе.
Взяв балаклавы и емкость с бензином, злоумышленники на арендованной машине направились к месту, облили один из автомобилей, припаркованный на улице Уральских Добровольцев, и подожгли его с помощью зажигалки. Ущерб составил свыше 470 тыс. рублей.
Их действия квалифицированы по части 2 статьи 167 УК РФ — умышленное уничтожение чужого имущества.
«Приговором Миасского городского суда виновным назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и один год шесть месяцев исправительных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход государства соответственно», — прокомментировали в прокуратуре.
Также там добавили, что фигуранты частично возместили ущерб на сумму 200 тыс. рублей. Судом удовлетворен гражданский иск на оставшуюся сумму в качестве компенсации ущерба, причиненного от преступления, а также взыскано 50 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.
Приговор в законную силу не вступил.