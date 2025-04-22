В Челябинской области осуждены исполнители заказного поджога иномарки

«Приговором Миасского городского суда виновным назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и один год шесть месяцев исправительных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход государства соответственно», — прокомментировали в прокуратуре.