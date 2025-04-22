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Цементовоз снес машины на светофоре в Татарстане: четыре человека погибли на месте

АПАСТОВСКИЙ РАЙОН, 22 апреля, ФедералПресс. Страшная авария произошла ночью 22 апреля в Апастовском районе. На трассе Казань-Буинск-Ульяновск цементовоз снес четыре автомобиля, которые остановились на красный сигнал светофора перед мостом. Жертвами аварии стали четыре человека.

Источник: прокуратура Татарстана

«По предварительным данным, ночью 21 апреля на 58 км трассы Р-241 у деревни Малые Кокузы водитель цементовоза Foton не выбрав безопасную скорость, совершил столкновение с автомобилями “Лада Веста”, КамАЗ и Sollers ST6, стоящими у моста на запрещающий сигнал светофора. В результате аварии погибли четыре человека: водители и пассажиры “Лады Веста” и Sollers ST6», — рассказали подробности в прокуратуре Татарстана.

В МВД республики уточнили, что в ДТП пострадал еще один автомобиль — Opel.

На опубликованных кадрах с места трагедии видно, насколько серьезно пострадали легковые автомобили, от удара превратившиеся в груду металлолома.

В связи с этой страшной аварией возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Ранее «ФедералПресс» писал, что нашли следы наркотиков в крови таксиста, сбившего 11 человек в Казани. Резонансная авария в столице Татарстана произошла на остановке: таксист влетел в горожан, ожидавших общественный транспорт.