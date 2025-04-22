Цементовоз снес машины на светофоре в Татарстане: четыре человека погибли на месте

«По предварительным данным, ночью 21 апреля на 58 км трассы Р-241 у деревни Малые Кокузы водитель цементовоза Foton не выбрав безопасную скорость, совершил столкновение с автомобилями “Лада Веста”, КамАЗ и Sollers ST6, стоящими у моста на запрещающий сигнал светофора. В результате аварии погибли четыре человека: водители и пассажиры “Лады Веста” и Sollers ST6», — рассказали подробности в прокуратуре Татарстана.