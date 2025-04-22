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18 пожаров потушили в Свердловской области, погиб один человек

Крупные пожары произошли в Нижнем Тагиле и Березовском.

За прошедшие сутки свердловские спасатели ликвидировали 18 пожаров, 7 из которых случились в жилом секторе. Погиб один человек, пострадал один человек, спасены четверо, — сообщили в региональном МЧС.

Так, накануне в В Нижнем Тагиле горела квартира на пятом этаже пятиэтажки на площади 30 квадратных метров на улице Гастелло. В результате происшествия пострадал один человек, при помощи спасательных устройств из здания вывели четверых человек. Огонь потушили за 20 минут 13 специалистов на четырех спецмашинах.

В Березовском на улице Карла Маркса горел частный жилой дом на площади 28 «квадратов». В результате пожара погиб один человек. Возгорание ликвидировали за 55 минут 9 спасателей на четырех единицах техники.

В Екатеринбурге на улице Бисертская горел мусор в неэксплуатируемом строении на площади 15 квадратных метров. Огонь потушили за 12 минут 9 специалистов на двух спецмашинах.