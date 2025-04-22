18 пожаров потушили в Свердловской области, погиб один человек

Так, накануне в В Нижнем Тагиле горела квартира на пятом этаже пятиэтажки на площади 30 квадратных метров на улице Гастелло. В результате происшествия пострадал один человек, при помощи спасательных устройств из здания вывели четверых человек. Огонь потушили за 20 минут 13 специалистов на четырех спецмашинах.