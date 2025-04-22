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В Самарской области мужчина на мотоцикле «Урал» был пойман пьяным

В Богатовском районе региона полицейские поймали пьяного местного жителя за рулем мотоцикла.

В Богатовском районе региона полицейские поймали пьяного местного жителя за рулем мотоцикла. Об этом стало известно от областного ГУ МВД.

Во время патрулирования силовики остановили мужчину на «Урале» и почувствовали от него сильный запах алкоголя. Водителю предложили пройти проверку на уровень алкоголя в крови, на что он ответил категорическим отказом.

Позже выяснилось, что мужчина недавно сидел 10 суток под административным арестом за такой же проступок. Сейчас на мужчину заведено уголовное дело.

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