Новая база семейного отдыха появится в Уфе

Глава Башкирии Радий Хабиров распорядился о выделении земельного участка компании «Арт-Групп» без проведения торгов. Соответствующий документ размещён на официальном портале правовой информации региона.
Под реализацию инвестиционного проекта выделена территория площадью пять гектаров в Калининском районе столицы республики. На этом месте планируется создать многофункциональный оздоровительно-туристический комплекс «Терматория», ориентированный на семейный отдых.
Министерству земельных и имущественных отношений РБ дано указание оформить арендные отношения с инвестором. Проект получил статус приоритетного.
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