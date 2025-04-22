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Новая база семейного отдыха появится в Уфе

В Уфе построят современный комплекс для семейного досуга.
Источник: Комсомольская правда

Глава Башкирии Радий Хабиров распорядился о выделении земельного участка компании «Арт-Групп» без проведения торгов. Соответствующий документ размещён на официальном портале правовой информации региона.

Под реализацию инвестиционного проекта выделена территория площадью пять гектаров в Калининском районе столицы республики. На этом месте планируется создать многофункциональный оздоровительно-туристический комплекс «Терматория», ориентированный на семейный отдых.

Министерству земельных и имущественных отношений РБ дано указание оформить арендные отношения с инвестором. Проект получил статус приоритетного.

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