В Башкирии сотрудника предприятия осудили за получение взяток.

Приговором суда мужчину признали виновным и назначили наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 136 тысяч 887 рублей, с лишением права занимать должности, связанные с организацией обеспечения закупок и реализацией материально-технических ресурсов, услуг и работ, на срок 5 лет.