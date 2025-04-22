В Башкирии сотрудника предприятия осудили за получение взяток.

55-летнему жителю Кумертау вынесли приговор по статье «получение взятки» (несколько эпизодов). Кумертауский межрайонный суд установил, что ведущий специалист отдела снабжения АО «Кумертауское авиационное производственное предприятие» на регулярной основе получал взятки от представителей различных организаций — поставщиков материально-технических ресурсов за совершение незаконных действий в их пользу. Общая сумма взяток составила более 4 млн рублей.
Приговором суда мужчину признали виновным и назначили наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 136 тысяч 887 рублей, с лишением права занимать должности, связанные с организацией обеспечения закупок и реализацией материально-технических ресурсов, услуг и работ, на срок 5 лет.
Суд также постановил конфисковать у осужденного в доход государства сумму взятки. Приговор пока не вступил в законную силу, сообщили в объединенной пресс-службе судов РБ.