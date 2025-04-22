Генпрокуратура: Дина Тансари запросила убежище в Черногории

«Поскольку между Казахстаном и Черногорией международного договора о выдаче не имеется, решение о ее экстрадиции будет принято компетентными органами Черногории в соответствии со своим национальным законодательством. В настоящее время сроки досудебного расследования по уголовному делу в Казахстане в отношении Смаиловой Д. Б. прерваны», — сообщили в Генпрокуратуре.