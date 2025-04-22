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Генпрокуратура: Дина Тансари запросила убежище в Черногории

Основательница фонда «НеМолчиKZ» Дина Тансари (Смаилова) запросила убежище в Черногории, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на Генеральную прокуратуру РК.

Источник: t.me/dina_tansari

Как пояснили в надзорном органе, 15 апреля в рамках экстрадиционной процедуры черногорский суд освободил Дину Тансари (Смаилову) из-под стражи в связи с нерассмотренным ее ходатайством о предоставлении в Черногории убежища.

«Поскольку между Казахстаном и Черногорией международного договора о выдаче не имеется, решение о ее экстрадиции будет принято компетентными органами Черногории в соответствии со своим национальным законодательством. В настоящее время сроки досудебного расследования по уголовному делу в Казахстане в отношении Смаиловой Д. Б. прерваны», — сообщили в Генпрокуратуре.