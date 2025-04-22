Жителя Челябинской области обвинили в государственной измене

«В ходе следствия установлено, что житель региона с октября 2022 года по май 2023-го оказывал финансовую помощь военной организации, деятельность которой направлена против безопасности Российской Федерации», — прокомментировала официальный представитель УФСБ по Челябинской области Татьяна Соснина.