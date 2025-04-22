Жителя Челябинской области обвинили в государственной измене

О задержании мужчины, являющегося сторонником киевского режима и активным участником проукраинских оппозиционных интернет-сообществ, Федеральная служба безопасности сообщала весной 2024 года.
Тогда ему предъявили размещение в публичном доступе материалов, содержащих призывы к осуществлению террористической и экстремистской деятельности.
«В ходе следствия установлено, что житель региона с октября 2022 года по май 2023-го оказывал финансовую помощь военной организации, деятельность которой направлена против безопасности Российской Федерации», — прокомментировала официальный представитель УФСБ по Челябинской области Татьяна Соснина.
По этому факту возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 275 УК России (государственная измена). Фигуранту предъявлено обвинение.
Добавим, ранее дело заводили по части 2 статьи 205.2 УК России (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма), части 2 статьи 280 УК России (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием сети «Интернет»).