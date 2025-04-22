В Тольятти женщина украла у соседа телевизор, шуруповерт и топор и продала их

Это случилось в Центральном районе города. Злоумышленница отдала предметы прохожему. Деньги со сделки спустила на свои нужды. Возбуждено уголовное дело.
В региональном главке объяснили: об инциденте правоохранителям рассказал 49-летний тольяттинец. Уточнил: из дачного домика исчезли телевизор, шуруповерт и топор на 16 тыс. рублей. Заметил, что неизвестные отогнули раму окна.
Полицейские осмотрели место происшествия, поговорили с потенциальными очевидцами, проверили ранее судимых местных и выяснили: к преступлению причастна 42-летняя женщина. Ее задержали.
Вину признала. Проходит по уголовному делу по факту кражи. Сейчас находится под подпиской о невыезде. А в Новокуйбышевске 37-летний мужчина стащил велосипед Stels на 26 тыс. рублей.
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