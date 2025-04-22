Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Тольятти женщина украла у соседа телевизор, шуруповерт и топор и продала их

Это случилось в Центральном районе города. Злоумышленница отдала предметы прохожему. Деньги со сделки спустила на свои нужды.

Источник: МК.RU Самара

Это случилось в Центральном районе города. Злоумышленница отдала предметы прохожему. Деньги со сделки спустила на свои нужды. Возбуждено уголовное дело.

В региональном главке объяснили: об инциденте правоохранителям рассказал 49-летний тольяттинец. Уточнил: из дачного домика исчезли телевизор, шуруповерт и топор на 16 тыс. рублей. Заметил, что неизвестные отогнули раму окна.

Полицейские осмотрели место происшествия, поговорили с потенциальными очевидцами, проверили ранее судимых местных и выяснили: к преступлению причастна 42-летняя женщина. Ее задержали.

Вину признала. Проходит по уголовному делу по факту кражи. Сейчас находится под подпиской о невыезде. А в Новокуйбышевске 37-летний мужчина стащил велосипед Stels на 26 тыс. рублей.

Хотите следить за важными новостями Самары и Самарской области в оперативном режиме? Подписывайтесь на наш телеграм-канал!