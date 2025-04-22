В Воронеже ранним утром сгорело кафе

Во вторник, 22 апреля, в 6.23 в Железнодорожном районе на улице Остужева загорелось двухэтажное кафе. На место пожара прибыли восемь специалистов МЧС на двух пожарных машинах. Огонь потушили в 6.48. К тому моменту кафе 10×8 метров было повреждено огнем по всей площади. По оперативным данным, пострадавших на пожаре не было.