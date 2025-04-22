Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Воронеже ранним утром сгорело кафе

В Железнодорожном районе огонь повредил двухэтажное кафе по всей площади.

Источник: Фото с сайта ГУ МЧС по Воронежской области

Во вторник, 22 апреля, в 6.23 в Железнодорожном районе на улице Остужева загорелось двухэтажное кафе. На место пожара прибыли восемь специалистов МЧС на двух пожарных машинах. Огонь потушили в 6.48. К тому моменту кафе 10×8 метров было повреждено огнем по всей площади. По оперативным данным, пострадавших на пожаре не было.

Напомним, сразу несколько пожаров зданий в Воронеже случились в субботу, 19 апреля. На улице Новосибирской сгорел второй этаж пилорамы. На Ленинском проспекте случился пожар на складе. А на Московском проспекте огонь повредил офисное здание.