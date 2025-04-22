Жителя Иркутской области осудили на семь лет за пропаганду терроризма в сети

Жителя Иркутской области осудили за пропаганду терроризма. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе второго Восточного окружного военного суда, виновный публиковал в сети посты, содержащие призывы к осуществлению террористической деятельности, направленной против безопасности России.
— Суд назначил наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима на срок семь лет с лишением права заниматься электронной перепиской и отправкой сообщений в мессенджерах на три года и с ограничением свободы на 1,6 года, — уточнили в пресс-службе суда.
Отметим, на сегодняшний день приговор не вступил в законную силу, а значит, еще есть время на его обжалование.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что пострадавшим от массового отравления в кафе выплатят компенсацию в Братске.