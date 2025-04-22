Жителя Иркутской области осудили на семь лет за пропаганду терроризма в сети

— Суд назначил наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима на срок семь лет с лишением права заниматься электронной перепиской и отправкой сообщений в мессенджерах на три года и с ограничением свободы на 1,6 года, — уточнили в пресс-службе суда.