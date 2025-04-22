В Махачкале два человека пострадали при взрыве газа в жилом доме

В конце марта в Махачкале в результате взрыва газа в квартире жилого дома пострадали два человека и были повреждены десятки автомобилей и окон. Инцидент произошел на седьмом этаже 14-этажного здания на улице Гапцахской. По данным МЧС, взрыв вызвал пожар и разрушение одной из стен квартиры — обломки оказались на земле у подъезда.