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В Махачкале два человека пострадали при взрыве газа в жилом доме

В десятиэтажном панельном доме в городе Махачкала произошел взрыв газа, есть пострадавшие. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба ГУ МЧС Дагестана.

Источник: РИА "Новости"

«Пострадали два человека, которых доставили в ожоговый центр Республиканской клинической больницы имени Вишневского», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, инцидент произошел в доме по адресу: ул. Бейбулатова, 4, на десятом этаже. Взрыв газа не привел к пожару. В доме были выбиты две оконные рамы, обрушений не произошло. Эвакуация жильцов из здания не проводилась.

На место происшествия МЧС отправило 30 специалистов и девять единиц техники.

В конце марта в Махачкале в результате взрыва газа в квартире жилого дома пострадали два человека и были повреждены десятки автомобилей и окон. Инцидент произошел на седьмом этаже 14-этажного здания на улице Гапцахской. По данным МЧС, взрыв вызвал пожар и разрушение одной из стен квартиры — обломки оказались на земле у подъезда.

В результате ударной волны были частично повреждены окна в пяти соседних домах, а также около 50 автомобилей, припаркованных рядом. Спасатели эвакуировали 150 жителей.

Пострадали два человека, их госпитализировали.

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что к взрыву газа привела «цепочка нарушений», начиная с выдачи разрешения на строительство дома и заканчивая принятием его в эксплуатацию.