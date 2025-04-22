На Камчатке мужчина упал в море с борта прогулочного судна

«Сегодня около 13 час. 30 мин. местного времени в ходе проведения туристической экскурсии с прогулочного судна, на котором находилось 10 пассажиров и 2 члена экипажа, за борт выпал 27-летний мужчина. Местонахождение мужчины не установлено. Проводятся поисково-спасательные мероприятия», — сообщили в Следственном комитете.