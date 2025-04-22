Школьники попытались утащить статую многодетной матери в центре Уфы

В Уфе минувшей ночью группа подростков пыталась утащить скульптуру многодетной матери, являющейся частью арт-объекта «Памятник счастливой семье». Школьников за вандализмом поймали сотрудники полиции.
Как рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии, сотрудники ведомства, патрулируя улицу Бессонова, заметили четверых молодых людей, троих девушек и юношу, которые перемещали статую, пытаясь унести ее.
Все задержанные оказались подростками, двое из которых родились в 2009 году. По словам полицейских, школьники сломали арт-объекту ногу. Статуя сейчас находится у коммунальных служб. После того, как ей приварят ногу и подкрасят, «семью» воссоединят.
— В настоящее время все участники инцидента доставлены в отдел полиции, где с ними проводятся разъяснительные беседы. По факту произошедшего организована проверка, — заключили в МВД.
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