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Школьники попытались утащить статую многодетной матери в центре Уфы

В Уфе подростки-вандалы попытались утащить статую арт-объекта.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе минувшей ночью группа подростков пыталась утащить скульптуру многодетной матери, являющейся частью арт-объекта «Памятник счастливой семье». Школьников за вандализмом поймали сотрудники полиции.

Как рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии, сотрудники ведомства, патрулируя улицу Бессонова, заметили четверых молодых людей, троих девушек и юношу, которые перемещали статую, пытаясь унести ее.

Все задержанные оказались подростками, двое из которых родились в 2009 году. По словам полицейских, школьники сломали арт-объекту ногу. Статуя сейчас находится у коммунальных служб. После того, как ей приварят ногу и подкрасят, «семью» воссоединят.

— В настоящее время все участники инцидента доставлены в отдел полиции, где с ними проводятся разъяснительные беседы. По факту произошедшего организована проверка, — заключили в МВД.

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