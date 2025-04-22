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В Самарской области осудят мужчину за незаконную трату средств по соцконтракту

Это случилось в ноябре 2023 года в Новокуйбышевске. 28-летний горожанин планировал ремонтировать аудио- и видеотехнику дома, но потратил деньги по своему усмотрению.

Это случилось в ноябре 2023 года в Новокуйбышевске. 28-летний горожанин планировал ремонтировать аудио- и видеотехнику дома, но потратил деньги по своему усмотрению.

Всего по соцконтракту ему выделили 347,47 тыс. рублей. На эти деньги «предприниматель» должен был закупить нужное оборудование и другие необходимые для своего дела изделия.

Средства незаконно спустил на свои нужды. Об этом узнали во время проверки. Сотрудники соцслужбы обратились к правоохранителям. Расследование дела по факту мошенничества в крупном размере закончили. Материалы передали в суд.

Злоумышленник частично возместил ущерб. До этого сообщали, что тольяттинца поймали на махинациях с выплатами по соцконтракту на 337 тыс. рублей.

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