Массовое ДТП произошло на проспекте Дзержинского в Новосибирске

Массовое ДТП произошло днем 22 апреля на проспекте Дзержинского в Новосибирске. Там столкнулись три автомобиля. Подробности случившегося рассказали в Госавтоинспекции Новосибирской области.
— По предварительным данным, водитель 2005 года рождения, управляя Mercedes-Benz E-Класса, двигался по проспекту Дзержинского в сторону улицы Красина и столкнулся с автомобилем «Москвич-3», за рулем которого находился мужчина 1978 года рождения. После столкновения «Москвич» опрокинулся на проезжую часть, а Mercedes врезался в Toyota Voxy под управлением мужчины 1969 года рождения, — сообщили в ведомстве.
В результате ДТП пострадали водитель «Москвича» и его пассажирка 1995 года рождения. Их доставили в больницу, характер травм уточняется. Обстоятельства аварии устанавливаются.