Массовое ДТП произошло на проспекте Дзержинского в Новосибирске

— По предварительным данным, водитель 2005 года рождения, управляя Mercedes-Benz E-Класса, двигался по проспекту Дзержинского в сторону улицы Красина и столкнулся с автомобилем «Москвич-3», за рулем которого находился мужчина 1978 года рождения. После столкновения «Москвич» опрокинулся на проезжую часть, а Mercedes врезался в Toyota Voxy под управлением мужчины 1969 года рождения, — сообщили в ведомстве.