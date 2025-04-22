На МКАД из-за аварии затруднено движение

Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
На месте происшествия работают сотрудники отдела ГАИ Заводского РУВД Минска.
Госавтоинспекция просит учитывать эту информацию при выборе маршрута.
22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Из-за ДТП в районе 13-го км внутреннего кольца МКАД затруднено движение по МКАД со стороны улицы Байкальской в направлении проспекта Партизанского.
Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
На месте происшествия работают сотрудники отдела ГАИ Заводского РУВД Минска.
Госавтоинспекция просит учитывать эту информацию при выборе маршрута.