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На МКАД из-за аварии затруднено движение

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Из-за ДТП в районе 13-го км внутреннего кольца МКАД затруднено движение по МКАД со стороны улицы Байкальской в направлении проспекта Партизанского.

Источник: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

На месте происшествия работают сотрудники отдела ГАИ Заводского РУВД Минска.

Госавтоинспекция просит учитывать эту информацию при выборе маршрута.