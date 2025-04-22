Скончался еще один пострадавший при взрыве гранаты в воронежском хуторе

Число погибших в результате взрыва гранаты на хуторе Калач Лискинского района увеличилось до двух человек. В больнице от полученных травм скончался еще один мужчина, сообщает «Вести Воронеж».
Взрыв раздался утром понедельника, 21 апреля, на территории частного дома. При детонации боеприпаса пострадали четыре человека. Ребенка и троих взрослых доставили в больницу. Однако врачи не смогли спасти жизнь двум мужчинам.
По факту происшествия возбуждены два уголовных дела. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.