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Скончался еще один пострадавший при взрыве гранаты в воронежском хуторе

По факту происшествия возбуждены два уголовных дела.

Число погибших в результате взрыва гранаты на хуторе Калач Лискинского района увеличилось до двух человек. В больнице от полученных травм скончался еще один мужчина, сообщает «Вести Воронеж».

Взрыв раздался утром понедельника, 21 апреля, на территории частного дома. При детонации боеприпаса пострадали четыре человека. Ребенка и троих взрослых доставили в больницу. Однако врачи не смогли спасти жизнь двум мужчинам.

По факту происшествия возбуждены два уголовных дела. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.