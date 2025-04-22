В Самарской области мужчина погасил 1,5 млн рублей долга по алиментам

Житель региона погасил долг по алиментам в 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщает областное ГУ ФССП.
Стало известно, что мужчина несоклько лет не выплачивал алименты своей маленькой дочери. За все это время тольяттинец накопил 1,5 миллиона рублей долга.
Мужчина неоднократно уклонялся от выплат, за что ему было назначено 30 часов обязательных работ, что никак на него не повлияло.
Приставы объяснили должнику, что если он не начнет выплачивать алименты, то его могут отправить за решетку. Тогда мужчина объявил, что решил заключить договор и пойти служить. После получения выплаты, он погасил весь долг перед дочерью.
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