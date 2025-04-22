МИНСК, 22 апр — Sputnik. Крупный лесной пожар локализован в Полесском лесхозе, об этом сообщила пресс-служба Минлесхоза в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что в борьбе с огнем была задействована авиация МЧС.
«Благодаря слаженным действия работников лесного хозяйства и МЧС пожар удалось локализовать», — уточнили в ведомстве.
В Беларуси сохраняется сложная пожароопасная обстановка. Только за прошедшие выходные, по данным ведомства, было ликвидировано 26 пожаров на площади более 100 га. Некоторые очаги тушили даже ночью.
Во вторник запреты на посещение лесных массивов ведены в трех районах Беларуси. В остальных регионах зафиксирован третий класс пожарной опасности, в связи с эти действуют ограничения на посещение лесов.
Полностью открытых районов для посещения лесных массивов в Беларуси сейчас нет.