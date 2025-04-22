Восемь человек отправили под суд за похищение 20-летнего парня в Новосибирске

В Новосибирске восемь человек отправили под суд за похищение 20-летнего парня и вымогательство. История эта произошла 18 июля 2024 года. Тогда участники преступной группы напали на молодого человека у торгового центра на улице Советская, а потом скрутили и увезли в безлюдное место, где продолжили избивать, требуя у него деньги. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.