Восемь человек отправили под суд за похищение 20-летнего парня в Новосибирске

В Новосибирске восемь человек отправили под суд за похищение 20-летнего парня и вымогательство. История эта произошла 18 июля 2024 года. Тогда участники преступной группы напали на молодого человека у торгового центра на улице Советская, а потом скрутили и увезли в безлюдное место, где продолжили избивать, требуя у него деньги. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.
— Один из обвиняемых несколько раз выстрелил из сигнального пистолета рядом с мужчиной, потребовав от него передачи денежных средств в крупном размере до конца месяца, — добавили в пресс-службе.
Деньги от молодого человека похитители получили в тот же день. Их привезла сожительница потерпевшего, которая не знала о случившемся.
Когда парня отпустили, он пошел к правоохранителям, а те задержали участников преступной группы. Теперь им придется ответить перед законом. Уголовное дело направили на рассмотрение в Железнодорожный районный суд Новосибирска.