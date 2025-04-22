В Ростовской области пассажирский поезд насмерть сбил 17-летнего юношу

В Ростовской области пассажирский поезд насмерть сбил 17-летнего жителя поселка Персиановского. Об этом 22 апреля сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СКФО.
Инцидент произошел на ж/д станции Казачьи Лагери. Предварительно, причиной случившегося стало нарушение правил безопасности на железной дороге. Сейчас специалисты выясняют детали трагедии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Жителям Дона напоминают: железная дорога — территория повышенной опасности.
Около путей нужно быть осторожными. Нельзя идти в наушниках или отвлекаться на гаджеты. Поезд за секунду проезжает до 20 метров, а его тормозной путь в среднем составляет 1 км. Сразу остановить состав просто невозможно.
Также взрослым и детям запрещено подниматься на вагоны, опоры и специальные конструкции контактной сети. Провода там имеют напряжение свыше 27 тысяч вольт, а электрическая дуга может возникнуть еще во время подъема на ж/д объект.