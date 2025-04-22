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Занимала &frac23; объема почки: в Уфе врачи удалили женщине гигантскую опухоль

Уфимские урологи удалили у пациентки гигантскую опухоль вместе с почкой.

Источник: Комсомольская правда

В клинической больнице скорой медицинской помощи Уфы хирурги выполнили сложную операцию по удалению объемного новообразования у 62-летней женщины. По информации пресс-службы Минздрава республики, женщина поступила в урологическое отделение с острой болью в пояснице.

Диагностические исследования выявили ангиомиолипому левой почки гигантских размеров — 10×12 см. Новообразование занимало около двух третей органа и было окружено гематомой. Особую опасность представляла близость опухоли к аорте — магистральному кровеносному сосуду, что создавало значительные хирургические риски.

В экстренном порядке было принято решение о проведении лапаротомии с ревизией забрюшинной области. Учитывая высокую вероятность массивного кровотечения, медицинская бригада выполнила радикальную нефрэктомию — удаление почки вместе с опухолью. Хирургическое вмешательство завершилось успешно, и через некоторое время пациентку в стабильном состоянии выписали для дальнейшей реабилитации дома.

Специалисты министерства здравоохранения пояснили, что ангиомиолипомы относятся к доброкачественным опухолям, которые могут длительно развиваться бессимптомно.

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