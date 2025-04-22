Приобрел наркотик у барбера. Директор частного предприятия задержан за хранение психотропов

Как стало известно, наркотик мужчина приобрел у своего барбера — 30-летнего минчанина, который купил психотроп у другого клиента (31-летнего жителя столицы). Оба мужчины также задержаны правоохранителями.
Установлено, что дилер приобретал наркотики в теневом наркомаркете и в последующем сбывал их с рук своим знакомым.
В данный момент устанавливаются другие звенья преступной цепи, проводятся мероприятия, направленные на ликвидацию интернет-магазина по продаже наркотиков.
Возбуждены уголовные дела за хранение и незаконный оборот наркотиков с целью сбыта.