Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Приобрел наркотик у барбера. Директор частного предприятия задержан за хранение психотропов

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники наркоконтроля Центрального РУВД задержали 41-летнего директора одного из частных предприятий, который в номере отеля хранил несколько разовых доз особо опасного психотропного вещества — 4-СМС. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Источник: AP 2024

Как стало известно, наркотик мужчина приобрел у своего барбера — 30-летнего минчанина, который купил психотроп у другого клиента (31-летнего жителя столицы). Оба мужчины также задержаны правоохранителями.

Установлено, что дилер приобретал наркотики в теневом наркомаркете и в последующем сбывал их с рук своим знакомым.

В данный момент устанавливаются другие звенья преступной цепи, проводятся мероприятия, направленные на ликвидацию интернет-магазина по продаже наркотиков.

Возбуждены уголовные дела за хранение и незаконный оборот наркотиков с целью сбыта.