Приобрел наркотик у барбера. Директор частного предприятия задержан за хранение психотропов

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники наркоконтроля Центрального РУВД задержали 41-летнего директора одного из частных предприятий, который в номере отеля хранил несколько разовых доз особо опасного психотропного вещества — 4-СМС. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.