В Уфе подростки пытались украсть скульптуру многодетной матери

Речь идет о скульптуре из трех фигур — мужчины, женщины и мальчика, — посвященной многодетной семьи, которая установлена в Уфе на проспекте Октября на остановке «Фирма Мир».
В феврале нетрезвый мужчина похищал фигуру мальчика. Он был задержан и пояснял, что унес памятник из-за того, что она стояла криво. Скульптурная композиция была восстановлена.
«По предварительным данным, сегодня ночью… проезжая по улице Бессонова, полицейские обратили внимание на молодых людей, трех девушек и одного юношу, которые волокли одну из статуй арт-объекта и, судя по их поведению, пытались спрятать ее», — рассказали в пресс-службе региональной полиции.
Правоохранители выяснили, что подростки 2009 и 2006 года рождения сломали памятник и пытались унести его с места происшествия.
«Все молодые люди были доставлены в отдел полиции. С ними проводятся профилактические беседы. Также проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — говорится в релизе ведомства.
МВД по Башкирии в своем Telegram-канале опубликовало видео инцидента, снятое на камеру телефона одной из участниц похищения арт-объекта. По кадрам видно, как две девушки отламывают фигуру и волокут ее по тротуару.