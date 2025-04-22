В Уфе подростки пытались украсть скульптуру многодетной матери

«По предварительным данным, сегодня ночью… проезжая по улице Бессонова, полицейские обратили внимание на молодых людей, трех девушек и одного юношу, которые волокли одну из статуй арт-объекта и, судя по их поведению, пытались спрятать ее», — рассказали в пресс-службе региональной полиции.