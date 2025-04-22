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В Уфе подростки пытались украсть скульптуру многодетной матери

УФА, 22 апр — РИА Новости. Уфимские полицейские задержали четверых подростков, которые отломили фигуру женщины от скульптуры, посвященной многодетной семье, и пытались ее спрятать, сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

Источник: © РИА Новости

Речь идет о скульптуре из трех фигур — мужчины, женщины и мальчика, — посвященной многодетной семьи, которая установлена в Уфе на проспекте Октября на остановке «Фирма Мир».

В феврале нетрезвый мужчина похищал фигуру мальчика. Он был задержан и пояснял, что унес памятник из-за того, что она стояла криво. Скульптурная композиция была восстановлена.

«По предварительным данным, сегодня ночью… проезжая по улице Бессонова, полицейские обратили внимание на молодых людей, трех девушек и одного юношу, которые волокли одну из статуй арт-объекта и, судя по их поведению, пытались спрятать ее», — рассказали в пресс-службе региональной полиции.

Правоохранители выяснили, что подростки 2009 и 2006 года рождения сломали памятник и пытались унести его с места происшествия.

«Все молодые люди были доставлены в отдел полиции. С ними проводятся профилактические беседы. Также проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — говорится в релизе ведомства.

МВД по Башкирии в своем Telegram-канале опубликовало видео инцидента, снятое на камеру телефона одной из участниц похищения арт-объекта. По кадрам видно, как две девушки отламывают фигуру и волокут ее по тротуару.