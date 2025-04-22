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Свердловские полицейские спасли 10-летнего тонущего мальчика

Ребенок провалился под лед на Северском пруду в Полевском.

Источник: соцсети

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции — прапорщик Дмитрий Чистяков и сержант Кирилл Кобелев — спасли тонущего мальчика в Полевском. Школьник упал в воду под мостом в районе Северского пруда.

Стражи правопорядка помогли 10-летнему парню выбраться на берег и на служебном автомобиле доставили в больницу, сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сам подросток рассказал, что во время прогулки с подругой они решили спуститься под пролет моста. Внезапно нога соскользнула, и мальчик упал в воду, а его спутница выбежала на дорогу, начала останавливать проезжающие машины и просить о помощи. Экстренные службы на место ЧП вызвал один из водителей.

Сейчас с юным уральцем все хорошо.