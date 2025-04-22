Свердловские полицейские спасли 10-летнего тонущего мальчика

Сам подросток рассказал, что во время прогулки с подругой они решили спуститься под пролет моста. Внезапно нога соскользнула, и мальчик упал в воду, а его спутница выбежала на дорогу, начала останавливать проезжающие машины и просить о помощи. Экстренные службы на место ЧП вызвал один из водителей.