В Круглянском районе нога пенсионера застряла в мотокультиваторе, на помощь пришли спасатели

Для безопасной работы с мотокультиватором необходимо соблюсти несколько правил. Во-первых, должна быть соответствующая экипировка — прочная и облегающая одежда без свисающих частей, защитные перчатки и обувь с закрытым носком. Во-вторых, на участке не должно быть посторонних предметов, камней и веток, которые могут повредить мотокультиватор или стать причиной травмы. Поверхность земли должна быть ровной и достаточно твердой.