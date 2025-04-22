В Круглянском районе нога пенсионера застряла в мотокультиваторе, на помощь пришли спасатели

21 апреля в 20.26 в МЧС поступило сообщение, что в д. Новое Радча нуждается в помощи 70-летний пенсионер, нога которого застряла в мотокультиваторе. Выяснилось, что при обработке приусадебного участка мужчина по неосторожности зацепил фрезой одежду, в результате чего его нога оказалась зажата механизмом.
Спасатели использовали специальный инструмент для демонтажа полуоси мотокультиватора, чтобы освободить пострадавшего. Мужчина получил травмы и был госпитализирован. По словам спасателей, этот случай демонстрирует важность соблюдения правил безопасности при работе с дачной техникой. «Не стоит забывать, что мотокультиватор — мощный агрегат, способный причинить серьезные травмы», — подчеркнули они.
Для безопасной работы с мотокультиватором необходимо соблюсти несколько правил. Во-первых, должна быть соответствующая экипировка — прочная и облегающая одежда без свисающих частей, защитные перчатки и обувь с закрытым носком. Во-вторых, на участке не должно быть посторонних предметов, камней и веток, которые могут повредить мотокультиватор или стать причиной травмы. Поверхность земли должна быть ровной и достаточно твердой.
«Перед началом работы тщательно осмотрите мотокультиватор на наличие повреждений, проверьте надежность крепления всех деталей, убедитесь в исправности фрезы и других рабочих органов, — рекомендуют спасатели. — При работе с мотокультиватором всегда будьте внимательны и сосредоточены, не отвлекайтесь на посторонние дела. Никогда не работайте с мотокультиватором в состоянии алкогольного опьянения».