Пенсионерка из Самары отдала мошеннику 9 тыс. рублей при покупке телефона

Пенсионерка согласилась и отправила незнакомцу 9 тыс. рублей. После этого собеседник перестал отвечать. Пострадавшая обратилась за помощью к полицейским. А недавно неизвестный развел концертмейстера из Самары на 130 тыс. рублей.