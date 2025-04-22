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Пенсионерка из Самары отдала мошеннику 9 тыс. рублей при покупке телефона

73-летняя женщина хотела приобрести устройство через интернет.

73-летняя женщина хотела приобрести устройство через интернет. Правоохранители завели уголовное дело.

В региональном главке уточнили: в мессенджере получила сообщение от одного из продавцов. Предложил купить сотовый по низкой цене. Также попросил перевести 50% предоплаты.

Пенсионерка согласилась и отправила незнакомцу 9 тыс. рублей. После этого собеседник перестал отвечать. Пострадавшая обратилась за помощью к полицейским. А недавно неизвестный развел концертмейстера из Самары на 130 тыс. рублей.

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