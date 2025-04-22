22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гослесохрана за прошедшие сутки ликвидировала 19 лесных пожаров, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минлесхоза.
Предварительная площадь возгораний оценивается в 57,5 га. В отдельных случаях для ликвидации возгораний привлекалась помощь МЧС.
В Гомельской области было зафиксировано 8 очагов возгораний.
Всего накануне на тушении возгораний в лесах были задействованы 270 работников лесхозов, 30 пожарных автомобилей лесхозов.
Пожароопасная обстановка в лесах Беларуси остается сложной и сегодня. Уже известно о лесных пожарах в Лунинецком лесхозе и Наровлянском спецлесхозе.
В Минлесхозе в очередной раз призвали граждан соблюдать действующие запреты и ограничения на посещение лесов и быть осторожными при обращении с огнем. -0-