На северо-западе Челябинска женщина попала под колеса большегруза

Момент попал в объектив камеры уличного видеонаблюдения компании «Интерсвязь». На кадрах видно, что фура начинает поворот с улицы Косарева на проспект, сносит горожанку и проезжает по ее ногам. Водитель выскакивает из кабины и пытается оказать помощь.