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На северо-западе Челябинска женщина попала под колеса большегруза

На северо-западе Челябинска женщина попала под колеса большегруза, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Дорожно-транспортное происшествие случилось на пересечении улицы Косарева и проспекта Победы вечером 21 апреля.

«По предварительным данным, 40-летний мужчина, управляя автомобилем Daf FX 105, совершил наезд на женщину, пересекавшую проезжую часть по регулируемому переходу на разрешающий сигнал светофора», — прокомментировали в городской ГАИ.

Момент попал в объектив камеры уличного видеонаблюдения компании «Интерсвязь». На кадрах видно, что фура начинает поворот с улицы Косарева на проспект, сносит горожанку и проезжает по ее ногам. Водитель выскакивает из кабины и пытается оказать помощь.

Пострадала 54-летняя женщина. «В результате дорожно-транспортного происшествия телесные повреждения получил пешеход — женщина 1970 года рождения», — уточнили в инспекции.

Другие обстоятельства устанавливаются.