Ранее судимый москвич задержан после кражи зеркал стоимостью 100 тыс. руб. с двух кроссоверов

«Сотрудники уголовного розыска раскрыли кражу зеркал заднего вида с двух дорогостоящих иномарок. Предварительно установлено, что подозреваемый — ранее судимый 57-летний житель столицы — в ночное время демонтировал с кроссоверов, припаркованных на ул. Первомайская и ул. Нижняя Первомайская, по одному боковому зеркалу, после чего скрылся с похищенным. Владельцы автомобилей обратились в полицию наутро. Причиненный им материальный ущерб составил более 100 тыс. руб.», — говорится в сообщении.