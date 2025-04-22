Ранее судимый москвич задержан после кражи зеркал стоимостью 100 тыс. руб. с двух кроссоверов

«Сотрудники уголовного розыска раскрыли кражу зеркал заднего вида с двух дорогостоящих иномарок. Предварительно установлено, что подозреваемый — ранее судимый 57-летний житель столицы — в ночное время демонтировал с кроссоверов, припаркованных на ул. Первомайская и ул. Нижняя Первомайская, по одному боковому зеркалу, после чего скрылся с похищенным. Владельцы автомобилей обратились в полицию наутро. Причиненный им материальный ущерб составил более 100 тыс. руб.», — говорится в сообщении.
Отмечается, что злоумышленник был задержан полицейскими в результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий в Черницынском проезде недалеко от места его проживания. Похищенное имущество, которое мужчина не успел продать, изъято и в скором времени будет возвращено владельцам.
«Дознавателем отдела МВД России по району Восточное Измайлово возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 158 УК РФ (“Кража”). Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — добавили в ведомстве.